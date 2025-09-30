Vacina contra gripe pode reduzir em até 40% risco de infarto, alerta médico Thor Dantas

O médico infectologista e hepatologista Thor Dantas chamou atenção, em vídeo publicado nesta terça-feira (30) em suas redes sociais, para a importância da vacinação não apenas na prevenção de doenças infecciosas, mas também na redução de problemas graves de saúde, como infarto, derrame, câncer e até Alzheimer.

Segundo ele, durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado na semana passada, um dos grandes destaques não foram apenas os novos tratamentos para doenças cardíacas, mas sim as vacinas.

“Está provado que ter gripe aumenta o risco de ter infarto em 10 vezes. A mesma coisa para quem tem pneumonia. É que a inflamação causada pela infecção causa um dano nos vasos sanguíneos, que é a causa do infarto e a causa do derrame”, explicou.

O especialista destacou ainda o impacto de outros vírus respiratórios, como o VSR (vírus sincicial respiratório), que pode provocar bronquiolite em crianças, mas também complicações graves em idosos e pessoas com fatores de risco. “O VSR aumenta em 30 vezes o risco de ter infarto e derrame”, disse.

Dantas ressaltou que a vacinação é uma forma eficaz de reduzir esses riscos. “A vacina contra a gripe reduz em 40% o risco de infarto. Já a vacina contra o VSR reduz em 80% o risco de precisar ser internado por problema do coração”, detalhou.

O médico também chamou atenção para o papel das vacinas contra outros tipos de doenças. “O câncer que mais mata mulheres no Acre, o câncer de colo de útero, é prevenido com uma vacina, a do HPV. Vacinar nossas mulheres contra o HPV deveria ser uma prioridade zero de qualquer gestor para diminuir a mortalidade das mulheres por câncer”, afirmou.

Outro exemplo citado foi a vacina contra herpes zóster, conhecida como “cobreiro”. “Estudos recentes comprovam que a vacina previne o desenvolvimento de demência, a doença de Alzheimer, em 20%”, disse.

Por fim, Thor Dantas lamentou o cenário da imunização no Acre. “Esses dados impressionantes contrastam com o divulgado essa semana pelo ranking de competitividade dos estados, que coloca o Acre no vigésimo lugar em cobertura vacinal. Precisamos mudar esse cenário se quisermos dar mais saúde à nossa população e diminuir os casos de infarto, de derrame, de câncer e de demência”, concluiu.