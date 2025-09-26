Veja as fotos da encarada oficial com todos os participantes do BRTL Fight Combat

O clima de expectativa tomou conta do Maison Borges em Rio Branco durante a encarada oficial do BRTL Fight Combat, realizada nesta sexta-feira (26), véspera do evento que acontece neste sábado (27). Todos os participantes do card, incluindo atletas locais e de outros estados, estiveram presentes, proporcionando registros oficiais para os fãs do MMA.
A galeria de fotos mostra os principais momentos da preparação e da tensão pré-luta, com os competidores alinhados e prontos para entrar no octógono. O BRTL Fight Combat promete movimentar o MMA no Acre, reunindo talentos regionais e fortalecendo a presença do estado no cenário nacional do esporte.
Confira as fotos, por Juan Diaz/ContilNet: