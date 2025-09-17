Veja quem foi o eliminado do MasterChef Confeitaria 2025

O MasterChef Confeitaria 2025 teve Lucas Constantini como eliminado da semana. No início do programa, as duplas foram divididas em equipes para montar um menu com quatro sobremesas, harmonizado com vinhos e espumantes para 20 convidados. A equipe capitaneada por Lucas perdeu de lavada (19 a 1) e foi inteira para a prova final. Band+1

Na eliminação, o confeiteiro errou a massa folhada ao preparar mil-folhas e vol-au-vent, clássicos franceses exigidos pelo trio de jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Diego Lozano. A avaliação foi duríssima: Jacquin classificou uma das sobremesas como “incomível”, e Helena disse sentir “ranço, amargo” no creme — críticas que selaram a saída de Lucas. Band+2Purepeople+2

Quem se destacou

Entre os melhores do episódio apareceram nomes como Wagner Nascimento, além de Johnlee e Luiza Vilhena, apontados por veículos que acompanharam a gravação. O Povo

Por que Lucas saiu? (em 3 pontos)

Capitania sob pressão : equipe perdeu o serviço coletivo por ampla margem (19×1). Band

Técnica : falhas na laminação/assamento da massa folhada afetaram textura e sabor. Band

Críticas dos jurados: repercussão das sobremesas foi a pior da noite, com avaliações muito negativas. Purepeople+1

Fontes: Band (site oficial do programa), Metrópoles, Terra, O Povo, Purepeople. Purepeople+4Band+4Metrópoles+4

✍️ redigido por contilne