Venezuela acusa EUA de usar IA em vídeo de ataque a barco

Após o ataque dos Estados Unidos a um suposto navio de drogas no Caribe, o ministro das Comunicações e Informação da Venezuela, Freddy Ñáñez, afirmou que o vídeo do bombardeio foi criado usando inteligência artificial (IA) e que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, “continua mentindo para seu presidente”.

“Chega de Marco Rubio incentivando a guerra e tentando manchar as mãos do presidente Donald Trump com sangue”, acrescentou Ñáñez no Instagram e no X.

No entanto, o funcionário venezuelano utilizou a Gemini, a IA do Google, para tentar verificar suas declarações, algo que é contraindicado na verificação de informações. “A Gemini pode fornecer informações imprecisas ou inadequadas, até mesmo sobre pessoas, então verifique as respostas”, afirma o Google em suas diretrizes sobre sua IA.

postagem de Ñáñez no X aparece com uma nota de contexto dos leitores, que diz que “não há evidências de IA no vídeo” do ataque no Caribe.

Em resposta, a organização venezuelana de verificação de fatos digitais “Cazadores de Fake News”, que faz parte da Rede Internacional de Verificação de Fatos (IFCN), disse que o “Gemini não é a ferramenta mais adequada para esse tipo de verificação”.

A resposta dos Estados Unidos

Em resposta a essas acusações de Caracas, o Secretário de Defesa dos EUA, Peter Hegseth, afirmou em entrevista à Fox que o vídeo “não foi criado com inteligência artificial”. “Eu vi ao vivo. Sabíamos quem estava no barco e o que eles representavam; aquele era o Trem Aragua”, disse a autoridade.

“Estamos fechando a fronteira. O presidente Trump está disposto a tomar medidas ofensivas como ninguém fez. Para enviar uma mensagem clara ao Trem Aragua e outros: não permitiremos essa atividade”, disse ele.

Ele acrescentou: “Eles estão envenenando nosso povo. Temos recursos incríveis na região. Eles vão tentar traficar drogas. É um novo dia. Aqueles 11 não estão mais conosco. Os Estados Unidos não tolerarão isso em nosso hemisfério.”