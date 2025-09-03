Vera Fischer revela qual novela se arrepende de ter feito

Longe das novelas desde 2018, Vera Fischer deu uma entrevista à revista Veja e revelou qual trabalho de sua carreira ela preferia não ter feito. A atriz, que interpretou a personagem Irina em Salve Jorge (2012), disse que foi escalada por “uma questão de gentileza” de Gloria Perez, mas que não precisava ter participado.

“Era muita gente, mais de 100 atores. Foi um personagem perdido na história”, declarou Vera. A atriz também falou sobre o etarismo na televisão, lamentando que, aos 73 anos, se sinta menos requisitada. “Quando fiz Laços de Família, tinha 50 anos, era a protagonista absoluta. Hoje, qualquer estrela absoluta não tem 50 anos, tem 30 no máximo. As outras são mamães, titias…”, desabafou.

Fonte: revista Veja

Redigido por Contilnet.