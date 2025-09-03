Vera Fischer revela qual novela se arrepende de ter feito

Atriz disse que seu papel em Salve Jorge foi um "personagem perdido na história"

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Longe das novelas desde 2018, Vera Fischer deu uma entrevista à revista Veja e revelou qual trabalho de sua carreira ela preferia não ter feito. A atriz, que interpretou a personagem Irina em Salve Jorge (2012), disse que foi escalada por “uma questão de gentileza” de Gloria Perez, mas que não precisava ter participado.

Vera Fischer – Reprodução/Globo

“Era muita gente, mais de 100 atores. Foi um personagem perdido na história”, declarou Vera. A atriz também falou sobre o etarismo na televisão, lamentando que, aos 73 anos, se sinta menos requisitada. “Quando fiz Laços de Família, tinha 50 anos, era a protagonista absoluta. Hoje, qualquer estrela absoluta não tem 50 anos, tem 30 no máximo. As outras são mamães, titias…”, desabafou.

Fonte: revista Veja

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.