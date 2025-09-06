Vereador de SC que tentou ‘barrar’ entrada de acreanos no estado é afastado do cargo

O vereador Mateus Batista, de Joinville (SC), foi punido pelo partido União Brasil após apresentar um projeto que propunha um controle migratório com teor discriminatório, direcionado a nordestinos. Durante a apresentação, Batista afirmou que Santa Catarina não poderia se tornar um “favelão” e fez críticas ofensivas à região Nordeste, gerando repercussão negativa.

Diante das declarações e da proposta do vereador, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil decidiu, por unanimidade, aplicar medidas cautelares ao parlamentar. O presidente do partido, Antonio Rueda, afirmou que o União Brasil repudia qualquer iniciativa que promova discriminação e classificou o caso como de extrema gravidade, apontando que as ações do vereador violam o Estado de Direito, o regime democrático e os interesses partidários.

As sanções aplicadas a Mateus Batista incluem: suspensão das atividades partidárias, impedindo sua participação em eventos internos; suspensão do direito de voto em reuniões internas; e perda temporária das prerrogativas junto à bancada e ao partido, até que a representação contra ele seja julgada. As medidas passaram a vigorar nesta quarta-feira (3).

O afastamento ocorreu após representação do deputado federal Paulo Azi (BA), que denunciou o vereador por declarações de conteúdo discriminatório e preconceituoso contra cidadãos das regiões Norte e Nordeste, além de propor uma lei municipal considerada manifestamente inconstitucional e atentatória aos direitos fundamentais.

Com a decisão, Mateus Batista permanece afastado das funções formais na bancada do União Brasil, enquanto o processo de análise da representação continua, reforçando a posição do partido contra qualquer manifestação de preconceito ou discriminação dentro de suas fileiras.