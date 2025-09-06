06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Paolla Oliveira diz ter “valores diferentes” de Virginia Fonseca e evita rivalidade na Grande Rio
Quem é Carlo Acutis, o “influencer de Deus” que será canonizado no domingo
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Vereador de SC que tentou ‘barrar’ entrada de acreanos no estado é afastado do cargo

Projeto de controle migratório visava restringir a entrada de nordestinos e nortistas em Santa Catarina

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O vereador Mateus Batista, de Joinville (SC), foi punido pelo partido União Brasil após apresentar um projeto que propunha um controle migratório com teor discriminatório, direcionado a nordestinos. Durante a apresentação, Batista afirmou que Santa Catarina não poderia se tornar um “favelão” e fez críticas ofensivas à região Nordeste, gerando repercussão negativa.

VEJA MAIS: Polêmica: vereador de Santa Catarina quer proibir entrada de acreanos e outros nortistas no estado

Diante das declarações e da proposta do vereador, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil decidiu, por unanimidade, aplicar medidas cautelares ao parlamentar. O presidente do partido, Antonio Rueda, afirmou que o União Brasil repudia qualquer iniciativa que promova discriminação e classificou o caso como de extrema gravidade, apontando que as ações do vereador violam o Estado de Direito, o regime democrático e os interesses partidários.

Projeto de controle migratório visava restringir a entrada de nordestinos e nortistas em Santa Catarina/Foto: Reprodução

As sanções aplicadas a Mateus Batista incluem: suspensão das atividades partidárias, impedindo sua participação em eventos internos; suspensão do direito de voto em reuniões internas; e perda temporária das prerrogativas junto à bancada e ao partido, até que a representação contra ele seja julgada. As medidas passaram a vigorar nesta quarta-feira (3).

O afastamento ocorreu após representação do deputado federal Paulo Azi (BA), que denunciou o vereador por declarações de conteúdo discriminatório e preconceituoso contra cidadãos das regiões Norte e Nordeste, além de propor uma lei municipal considerada manifestamente inconstitucional e atentatória aos direitos fundamentais.

Com a decisão, Mateus Batista permanece afastado das funções formais na bancada do União Brasil, enquanto o processo de análise da representação continua, reforçando a posição do partido contra qualquer manifestação de preconceito ou discriminação dentro de suas fileiras.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.