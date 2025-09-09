Vereador se atrasa para sessão na Câmara de Rio Branco e diz que exame de próstata foi o motivo

Nesta terça-feira (9), durante a sessão da Câmara Municipal de Rio Branco , o vereador José Aiache (PP) surpreendeu colegas ao explicar o motivo de seu atraso: a realização de um exame de próstata. A justificativa, considerada inusitada, foi recebida com aplausos pelos demais parlamentares, mesmo em meio a críticas frequentes sobre atrasos nas sessões.
Em seu pronunciamento, Aiache destacou a importância da prevenção ao câncer de próstata, doença que, segundo ele, causa cerca de 17 mil mortes por ano no Brasil. O vereador reforçou que o exame deve ser encarado como rotina e parte dos cuidados essenciais com a saúde masculina.
“Não custa nada a todos fazer. Vamos nos cuidar, que não faz mal nenhum. É um exame normal como qualquer outro. A gente faz, vem trabalhar normalmente, não precisa nem de atestado”, afirmou Aiache, incentivando outros homens a adotarem a prática preventiva.