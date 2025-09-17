VÍDEO: árvore cai durante temporal e causa a morte de diversos bois na zona rural do Acre

O município de Tarauacá, no interior do Acre, foi atingido por um forte temporal na noite de terça-feira (16), causando diversos estragos e prejuízos, em especial na zona rural.

Um vídeo que circula na internet mostra uma tragédia que atingiu uma fazenda na região, na qual vários animais aparecem mortos após o temporal.

Segundo informações, uma árvore caiu durante a ventania a atingiu o gado, que repousava sob ela. Nas imagens é possível ter dimensão do incidente.

Ainda não há informações a respeito dos prejuízos causados pela morte dos animais.