Vídeo: cantora é atingida no rosto por drone durante show no Peru

A cantora Susana Alvarado, integrante do grupo Corazón Serrano, levou um grande susto no último fim de semana durante um show em Chiclayo, na região de Lambayeque, no Peru. Um drone que fazia imagens do evento atingiu o rosto da artista em pleno palco.

Nas gravações que circulam nas redes sociais, é possível ver o equipamento indo em direção à cantora e batendo com força em sua cabeça. O drone chegou a ficar preso em seus cabelos e precisou ser retirado pelas backing vocals, que correram para ajudá-la.

Apesar do incidente, Susana voltou ao palco e deu continuidade ao show. Até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis ferimentos, e nem a cantora, nem o grupo ou os organizadores do evento se pronunciaram.

📹 Assista ao vídeo:

Durante show em Lambayeque (Peru), um drone atingiu o rosto de Susana Alvarado, cantora do Corazón Serrano. Mesmo com o impacto, ela seguiu a apresentação com profissionalismo. pic.twitter.com/Vnf6iFM83q — Notas e fofocas (@notasefofocas) September 1, 2025

Outro caso recente: Pocah perdeu a visão temporariamente

Em maio deste ano, a cantora Pocah também passou por um acidente durante um ensaio. Ela chegou a perder a visão temporariamente após ser atingida no olho por um objeto. Na ocasião, precisou cancelar um show, mas tranquilizou os fãs nas redes sociais afirmando que o problema foi temporário e que sua recuperação foi rápida.

📌 Fonte: Redes sociais e equipe das artistas/ Metrópoles

