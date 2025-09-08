Vídeo divulgado reacende caso de refugiada ucraniana assassinada em trem nos EUA; assista

A refugiada ucraniana Iryna Zarutska, de 23 anos, foi esfaqueada e morta em um trem da linha Lynx Blue Line, em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O ataque ocorreu em 22 de agosto, quando Iryna estava a caminho de casa após o trabalho. Um vídeo divulgado neste sábado, 6, mostra o momento do ataque.

As imagens de segurança mostram Iryna entrando no vagão e sentando-se em frente a Decarlos Brown Jr., um homem de 34 anos com um longo histórico criminal. Sem qualquer interação prévia, Brown a atacou com uma faca dobrável, atingindo-a três vezes no pescoço. Ela caiu e foi declarada morta no local. Brown, que já havia sido preso anteriormente por crimes como roubo à mão armada e agressão, foi detido após o ataque e responde por homicídio em primeiro grau.

Iryna havia chegado aos Estados Unidos em 2022 com sua família, buscando refúgio da violência na Ucrânia.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/p/DOUEuWUiOT9/