06/09/2025
Vídeo flagra carro oficial que atropelou criança no Acre em alta velocidade minutos antes do acidente

O caso aconteceu no município de Manoel Urbano

A morte de Catrine Bezerra do Nascimento, de 2 anos, na noite de quinta-feira (4), em Manoel Urbano, interior do Acre, chocou a comunidade local. A criança foi atropelada por uma caminhonete oficial da Secretaria de Saúde enquanto estava em frente à própria casa, e a família tenta entender as circunstâncias da tragédia. Segundo relatos, Catrine estava no colo do pai e pediu para descer do veículo por volta das 18h40.

O caso aconteceu na ultima quinta-feira (4)/Foto: Reprodução

A mãe da menina, Luciane Nascimento, contou que o acidente ocorreu rapidamente. “O pai soltou ela e achou que ela tinha entrado para casa. Foram apenas cinco minutos até o acidente. Ainda ouvimos o barulho do carro, mas não imaginávamos que ela estaria onde estava. Minha filha mais velha viu o momento em que o veículo atingiu a Catrine”, disse, emocionada, ao G1 Acre.

 A delegada Rivânia Franklin informou que a motorista prestou socorro e deu depoimento à polícia, que já iniciou a apuração do caso.

Após o atropelamento, a criança foi levada ao hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A família ainda busca compreender a dinâmica do acidente, obtendo imagens de câmeras de segurança que mostram o veículo circulando em alta velocidade cerca de 20 minutos antes da colisão. Segundo relatos, a motorista teria consumido bebida alcoólica em um bar próximo, mas não há confirmação oficial, já que não foi realizado teste no local. A Secretaria de Saúde prestou suporte à família, incluindo auxílio funeral e cortejo pelas ruas do município. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Informações: g1 AC

