Vídeo flagra homem praticando ato sexual em parada de ônibus no interior do Acre

Um vídeo que circula nas redes sociais e foi enviado à redação do Notícias do Juruá mostra um homem não identificado praticando sexo em plena via pública, na parada de ônibus localizada na entrada do bairro São José, em Cruzeiro do Sul. Nas imagens, não fica claro se ele está ou não acompanhado.

O vídeo gerou grande repercussão e indignação na comunidade. O ato ocorreu durante a noite, em uma área de grande movimentação de pedestres e motoristas, o que aumentou a revolta dos populares.

Até o momento, o homem não foi identificado. Moradores cobram providências das autoridades e pedem que a segurança pública intensifique a fiscalização em espaços coletivos, para evitar a repetição de situações semelhantes em pontos públicos da cidade.

Veja o vídeo: