Vídeo flagra violência no segundo dia do Festival de Praia de Brasiléia; VEJA

Um registro em vídeo repercutiu nas redes sociais neste domingo (14), mostrando um episódio de violência em um evento público no município de Brasiléia, no interior do Acre. As cenas, gravadas por populares, expõem a ação de seguranças contra um homem em situação de vulnerabilidade.

Nas gravações, é possível ver o rapaz já sem condições de reação, enquanto recebe golpes de cassetete. O excesso da abordagem gerou revolta de quem acompanhava a cena e, posteriormente, de internautas que compartilharam as imagens.

A situação levantou questionamentos sobre a forma de atuação da equipe de segurança contratada para o festival. Moradores cobraram uma apuração rigorosa. Não foi informado como a confusão iniciou.

Apesar da grande repercussão do caso, a organização do evento e a Prefeitura de Brasiléia ainda não emitiram nota oficial sobre o episódio.

Veja o vídeo: