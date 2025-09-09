Vídeo: Mari Menezes acusa DJ Ulisses de abusos e manipulação

A influenciadora Mari Menezes tornou públicas, em vídeo nas redes sociais, acusações contra o ex-namorado DJ Ulisses, dizendo ter vivido episódios de controle, xingamentos e atitudes agressivas; ela também afirma que ele teria colocado um remédio (prescrito para TDAH e transtornos alimentares) em sua bebida alcoólica durante a Festa do Peão de Barretos, para mantê-la acordada.

Mari relata que Ulisses “manipulava” suas falas sob o pretexto de protegê-la e chegou a chamá-la de “puta” por causa do trabalho dela; teria ainda quebrado o espelho do quarto e a ofendido verbalmente.

O episódio mais grave, segundo ela, foi a suposta adulteração da bebida no evento de Barretos.

Após a repercussão, o perfil do DJ saiu do ar; internautas especulam que ele tenha fechado a conta diante de possíveis perdas de seguidores.

Até o momento, não há posicionamento público dele nos materiais citados.

Fonte: vídeos e publicações nas redes sociais de Mari Menezes // Metrópoles

Redigido por: ContilNet