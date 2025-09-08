Vídeo mostra momento em que mulher é agredida em via pública no interior do Acre

Um vídeo enviado ao Yaco News mostra um episódio de violência extrema que aumentou a tensão entre os moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira. Nas imagens, uma jovem é atacada por diversas pessoas, supostamente ligadas ao crime organizado, a mando de terceiros.

O registro revela o momento em que uma voz ordena a agressão, seguida pela violência física contra a vítima, que é derrubada ao chão e continua a ser espancada mesmo já caída.

Moradores relatam que casos como esse têm se tornado frequentes e reforçam o clima de medo na região. “Na noite de ontem mandaram bater em uma menina, um cara que se chama Farol. No Segundo Distrito, a violência com os moradores só aumenta”, contou um morador à redação do Yaco News.