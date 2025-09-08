Vídeo mostra momento em que mulher é agredida em via pública no interior do Acre

Vídeo mostra jovem sendo brutalmente atacada por indivíduos ligados ao crime organizado

Um vídeo enviado ao Yaco News mostra um episódio de violência extrema que aumentou a tensão entre os moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira. Nas imagens, uma jovem é atacada por diversas pessoas, supostamente ligadas ao crime organizado, a mando de terceiros.

Vídeo mostra jovem sendo brutalmente atacada por indivíduos ligados ao crime organizado/Foto: Reprodução

O registro revela o momento em que uma voz ordena a agressão, seguida pela violência física contra a vítima, que é derrubada ao chão e continua a ser espancada mesmo já caída.

Moradores relatam que casos como esse têm se tornado frequentes e reforçam o clima de medo na região. “Na noite de ontem mandaram bater em uma menina, um cara que se chama Farol. No Segundo Distrito, a violência com os moradores só aumenta”, contou um morador à redação do Yaco News.

