Vídeo mostra suspeito de matar ativista pulando de telhado após tiro

Um novo vídeo divulgado nessa quinta-feira (11/9) pelas autoridades dos Estados Unidos mostra o suspeito de matar o ativista Charlie Kirk fugindo após pular do telhado de uma universidade em Utah, local do atentado.

Em um pronunciamento à imprensa na noite dessa quinta-feira, as autoridades apresentaram novas imagens do suspeito. O comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, afirmou que ele usava uma camiseta preta com a bandeira norte-americana.

Pelas imagens, depois do ataque, o suspeito pula de um telhado e foge do local. “As evidências coletadas no telhado incluem marcas de sapato, antebraço e palma. A arma e a munição foram recuperadas em uma área arborizada perto da faculdade”, informa o comunicado.

Veja o vídeo: