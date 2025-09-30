Vídeo simula como foi acidente que matou três pessoas na Via Verde; ASSISTA

Cinco meses após a tragédia na Terceira Ponte, em Rio Branco, a Polícia Civil do Acre apresentou nesta terça-feira (30) um vídeo que simula a dinâmica do acidente que envolveu uma caminhonete e três motocicletas. As imagens foram produzidas a partir do laudo pericial concluído pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica e detalham como o impacto aconteceu.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Karlesso Nespoli informou que o motorista da caminhonete, Talysson Duarte, foi indiciado por homicídio culposo — quando há a assunção do risco de matar. “Já concluímos o inquérito, que foi encaminhado à Justiça na semana passada, e agora caberá ao Ministério Público analisar eventual denúncia”, disse.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Sandro Martins, a perícia foi complexa devido às condições do acidente. “Estava chovendo no momento do fato, o que dificultou a coleta de vestígios. O laudo final tem 45 páginas e contou com uma equipe de cinco peritos, além da parceria com a Polícia Científica de São Paulo para processar imagens que deram mais robustez ao material”, explicou.

O vídeo divulgado pela polícia busca esclarecer a sequência dos acontecimentos que resultaram na colisão, mas não aponta a velocidade exata da caminhonete no momento do impacto. Para familiares das vítimas, a divulgação do material não elimina as dúvidas que ainda permanecem sobre as circunstâncias do caso.

Com a conclusão do inquérito, o processo agora segue para o Ministério Público e, posteriormente, para o Poder Judiciário, que dará andamento às etapas legais.