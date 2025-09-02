Vídeo: Val Marchiori passa por cirurgia e tranquiliza fãs após diagnóstico de câncer de mama

Horas depois de realizar uma cirurgia para retirada de um nódulo na mama, Val Marchiori usou o Instagram, nesta segunda-feira (1º/9), para atualizar seu estado de saúde. A socialite, que recentemente revelou ter sido diagnosticada com câncer de mama, gravou um vídeo emocionado diretamente do hospital.

“Correu tudo bem na minha cirurgia, já estou no quarto e, se Deus quiser, logo estarei curada do câncer de mama. Gratidão eterna a Deus, ao nosso amado mestre Jesus e a minha Nossa Senhora, mãe amada que sempre cuidou de mim!!!”, disse Val.

Ela também fez questão de agradecer o carinho que vem recebendo:

“Quero agradecer a todos os fãs que me mandam mensagens de carinho e esperança. Quero também agradecer aos meus filhos, ao meu marido, à minha família e amigos, que nesse momento difícil estão ao meu lado me dando força e apoio. Amo vocês!!!”.

📹 Assista ao vídeo publicado por Val Marchiori

O diagnóstico

Na semana passada, Val revelou aos seguidores que descobriu o câncer após exames de rotina. Ela confessou que sempre teve medo de realizar a mamografia e aproveitou para alertar outras mulheres sobre a importância da prevenção.

“Eu fiz o exame de mamografia e tive que fazer uma biópsia, por causa de um nódulo suspeito na mama direita. Infelizmente, saiu o resultado: é um tumor maligno, um câncer de mama”, contou.

Mensagem de prevenção

A socialite também deixou um recado às seguidoras:

“Mulheres, não deixem de fazer mamografia. Não deixem de fazer por medo, porque quando a gente faz antes, consegue resolver. Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo”.

Nos comentários, seguidores e amigos desejaram força e recuperação. “Confia, já está tudo nas mãos de Deus”, escreveu uma fã. “Vai dar tudo certo. Deus é mais”, comentou outra.

📌 Fonte: Instagram de Val Marchiori/ Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet