Virginia desembarca em Madri e rumores de affair com Vini Jr. voltam à tona

A influenciadora Virginia Fonseca desembarcou em Madri, na Espanha, nesta segunda-feira (1º/9), e reacendeu os rumores de um possível affair com o atacante Vinicius Jr..

A viagem foi compartilhada pela própria empresária em seu Instagram. Ela está acompanhada do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire.

O detalhe que chamou a atenção dos fãs foi o destino escolhido: Madri é a cidade onde mora Vini Jr., que atualmente está de folga, já que não foi convocado para os próximos jogos da Seleção Brasileira e o Real Madrid não terá partidas nesta semana.

Nas redes sociais, seguidores especularam sobre o encontro.

“Indo encontrar o jogador e levou os amigos para disfarçar”, comentou um fã.

“Esse avião é do Vini Jr., veio buscar ela em Goiânia”, brincou outro.

Já uma seguidora defendeu a influenciadora: “Maravilhosa, tem que viajar mesmo, e se for pra encontrar o Vini ou não, ninguém tem nada a ver com isso”.

Encontro anterior

Essa não é a primeira vez que Virginia é associada ao jogador. A própria apresentadora confirmou que esteve na festa de aniversário de Vinicius Jr., em julho. A revelação foi feita durante o programa Sabadou com Virginia (SBT), em agosto.

Questionada sobre sua última ressaca, ela contou que foi justamente após a celebração do craque. “Eu saí da festa às 7h da manhã e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro”, disse.

📍 Fonte: ContilNet / SBT

✍️ Redigido por ContilNet