Virginia visita estádio do Real Madrid e rumores com Vini Jr. voltam a crescer

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta terça-feira (2/9) ao compartilhar sua visita ao estádio do Real Madrid, na Espanha. A influenciadora está em Madri desde a última segunda (1º/9), acompanhada do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire.

Nos stories, Virginia explicou que o passeio ao estádio era um sonho de infância de Hebert, mas a ida ao local reforçou os rumores de affair com Vinicius Jr., que defende o clube espanhol.

📌 Contexto: Vini Jr. não foi convocado pela Seleção Brasileira e está de folga nesta semana, já que o Real Madrid não tem jogos previstos. O detalhe aumentou as especulações de que os dois estariam aproveitando o tempo para encontros discretos.

Segundo o portal LeoDias, o jogador teria enviado buquês de flores à influenciadora e os dois teriam jantado juntos na noite de segunda (1º/9).

Questionada, a assessoria de Virginia informou apenas que ela está em viagem pela Europa com amigos e que “não comenta a vida pessoal ou sexual” da influenciadora.

📌 Fonte: LeoDias, redes sociais

