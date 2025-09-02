Virginia visita estádio do Real Madrid e rumores com Vini Jr. voltam a crescer

Influenciadora desembarcou em Madri com amigos e compartilhou visita em meio a boatos de romance com o craque brasileiro

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta terça-feira (2/9) ao compartilhar sua visita ao estádio do Real Madrid, na Espanha. A influenciadora está em Madri desde a última segunda (1º/9), acompanhada do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire.

Nos stories, Virginia explicou que o passeio ao estádio era um sonho de infância de Hebert, mas a ida ao local reforçou os rumores de affair com Vinicius Jr., que defende o clube espanhol.

Reprodução/Instagram

📌 Contexto: Vini Jr. não foi convocado pela Seleção Brasileira e está de folga nesta semana, já que o Real Madrid não tem jogos previstos. O detalhe aumentou as especulações de que os dois estariam aproveitando o tempo para encontros discretos.

Segundo o portal LeoDias, o jogador teria enviado buquês de flores à influenciadora e os dois teriam jantado juntos na noite de segunda (1º/9).

Questionada, a assessoria de Virginia informou apenas que ela está em viagem pela Europa com amigos e que “não comenta a vida pessoal ou sexual” da influenciadora.

📹 Veja o vídeo da visita ao estádio:

📌 Fonte: LeoDias, redes sociais
✍️ Redigido por ContilNet

