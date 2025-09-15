Viúva de Charlie Kirk causa choque ao exibir corpo do marido em caixão

A morte de Charlie Kirk, influenciador trumpista e figura polêmica no cenário político norte-americano, continua gerando fortes repercussões. O ativista foi assassinado com um tiro no pescoço na quarta-feira (10), enquanto discursava no campus da Universidade Utah Valley, em um crime que chocou os Estados Unidos.

Durante o velório, sua viúva, Erika Kirk, decidiu compartilhar nas redes sociais imagens em que mostra o corpo do marido no caixão. Em um dos registros, ela aparece tocando as mãos de Charlie, exibindo também a Medalha Presidencial da Liberdade, condecoração recebida do ex-presidente Donald Trump. Em meio às lágrimas, Erika declara: “Oh, te amo. Deus o abençoe”.

Pouco depois, publicou outra mensagem de impacto: “Eles não têm ideia do que acabaram de provocar nesta esposa. Se achavam que a missão do meu marido era grande agora… vocês não têm ideia. Vocês. Todos vocês. Nunca. Nunca. Esquecerão meu marido Charlie Kirk. Eu vou garantir isso”.

Reação nas redes sociais

A atitude de Erika dividiu opiniões e provocou forte debate no X, antigo Twitter. Muitos usuários consideraram a exposição inadequada para um momento de luto tão íntimo:

“Imagina o seu marido que acabou de ser assassinado em público, gravado de vários ângulos e divulgado pela internet inteira… ao invés de vivenciar esse último momento com a família, a pessoa pede pra gravar stories. Parece um episódio de Black Mirror”, escreveu um internauta.

Outro foi ainda mais duro:

“Ela não tem um pingo de empatia. Já falam que quer explorar a morte do marido agora que a fonte de renda do discurso de ódio acabou”.

Um terceiro resumiu o temor de parte dos americanos:

“Essa gente é perigosíssima. Ao invés de viver o luto, transforma em conteúdo. O assassinato desse cara ainda vai render mil teorias da conspiração. Os EUA entraram numa fase sombria”.

A divulgação das imagens reacendeu discussões sobre os limites da exposição nas redes sociais e a forma como figuras públicas lidam com a dor diante da internet.

Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet