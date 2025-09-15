Whindersson tem contrato de R$ 11 milhões com Educação do Piauí sob investigação do TCE; entenda

A Secretaria de Educação do Piauí (Seduc-PI) contratou a Tron Atividades de Apoio à Educação — empresa da qual Whindersson Nunes é sócio — para fornecer materiais de robótica e treinamento a docentes da rede estadual. O ajuste, assinado em 19 de agosto por dispensa/inexigibilidade de licitação, começou em R$ 4,99 milhões e foi aditado; hoje soma R$ 11 milhões, segundo registro divulgado nesta segunda (15/9). O caso está sob apuração do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI). Metrópoles+1

De acordo com a representação analisada pelo TCE-PI, a Seduc-PI reconheceu em Estudo Técnico Preliminar que existiam outras empresas aptas a executar o serviço, o que contradiz a justificativa para a contratação direta. O Ministério Público de Contas levou o tema ao Tribunal em 4 de fevereiro de 2025, e o conselheiro responsável determinou a instrução técnica do processo. Não há decisão final até o momento. DO POVO+1

A Seduc-PI afirma que o projeto é financiado com recursos federais do FNDE e integra a estratégia de letramento digital por meio da robótica. Em dezembro de 2024, a pasta promoveu evento de certificação de professores e entrega de kits, em parceria com a Tron; o governo informou implantação em cerca de 100 escolas e atendimento estimado a 15 mil estudantes. Metrópoles+2SEDUC-PI+2

A Tron se apresenta como startup de robótica educativa apoiada por Whindersson, que vem participando de ações públicas no estado — inclusive em iniciativas com o TJ-PI e a Seduc-PI, além de eventos de formação docente. Startupi+2teste.tjpi.jus.br+2

Importante: a manifestação de interesse e a contratação sem licitação são os pontos centrais da apuração. O TCE-PI analisa se, havendo concorrência viável, caberia processo licitatório nos termos da Lei 14.133/2021. Até a conclusão do julgamento, não há imputação de culpa ou sanção aos envolvidos. O Bastidor

✍️ Redigido por ContilNet