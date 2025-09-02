Yago Dora faz história e conquista o título mundial de surfe em Fiji

O Brasil tem mais um campeão mundial de surfe. Nesta segunda-feira (1º/9), Yago Dora, de 29 anos, brilhou nas ondas de Cloudbreak, em Fiji, e derrotou o americano Griffin Colapinto para levantar o troféu pela primeira vez na carreira.
Dora, que liderou toda a temporada regular, precisava apenas de uma vitória para confirmar o título — e não decepcionou.
YAGO DORA É O CAMPEÃO MUNDIAL!!!!!🇧🇷🏆
UM FEITO INÉDITO NA CARREIRA DE UM DOS SURFISTAS MAIS COMPLETOS DO MUNDO.
Como foi a final
Colapinto abriu a bateria com uma onda avaliada em 5,17, mas Yago respondeu com uma bela manobra que lhe rendeu 7,33, assumindo a liderança. Em seguida, o brasileiro garantiu mais 3,50 pontos e parecia controlar a disputa.
Faltando 20 minutos, o americano voltou à frente ao somar 6,33, mas Dora mostrou frieza de campeão: fez uma onda de 8,33 pontos, garantindo a virada e fechando a bateria em 15,66 a 11,50.
Colapinto ainda tentou reagir, precisando de 9,33 para virar, mas não conseguiu.
Brasil domina o surfe mundial
Com o título, Yago Dora se junta a Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira, consolidando a hegemonia brasileira no surfe mundial.
Nos últimos 11 anos, o Brasil conquistou oito títulos mundiais. Apenas em 2016, 2017 e 2023 o troféu não veio para o país.
