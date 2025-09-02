Yago Dora faz história e conquista o título mundial de surfe em Fiji

O Brasil tem mais um campeão mundial de surfe. Nesta segunda-feira (1º/9), Yago Dora, de 29 anos, brilhou nas ondas de Cloudbreak, em Fiji, e derrotou o americano Griffin Colapinto para levantar o troféu pela primeira vez na carreira.

Dora, que liderou toda a temporada regular, precisava apenas de uma vitória para confirmar o título — e não decepcionou.

YAGO DORA É O CAMPEÃO MUNDIAL!!!!!🇧🇷🏆 UM FEITO INÉDITO NA CARREIRA DE UM DOS SURFISTAS MAIS COMPLETOS DO MUNDO. AQUI É BRASIL, A TAÇA DO MUNDO É NOSSA! A TEMPESTADE NÃO PARA 💛🤩#WSLBrasil #BrasilNoWSLFinals #WSLFinalsFiji pic.twitter.com/VElXy8VUOc — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) September 2, 2025

Como foi a final

Colapinto abriu a bateria com uma onda avaliada em 5,17, mas Yago respondeu com uma bela manobra que lhe rendeu 7,33, assumindo a liderança. Em seguida, o brasileiro garantiu mais 3,50 pontos e parecia controlar a disputa.

Faltando 20 minutos, o americano voltou à frente ao somar 6,33, mas Dora mostrou frieza de campeão: fez uma onda de 8,33 pontos, garantindo a virada e fechando a bateria em 15,66 a 11,50.

Colapinto ainda tentou reagir, precisando de 9,33 para virar, mas não conseguiu.

Brasil domina o surfe mundial

Com o título, Yago Dora se junta a Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira, consolidando a hegemonia brasileira no surfe mundial.

Nos últimos 11 anos, o Brasil conquistou oito títulos mundiais. Apenas em 2016, 2017 e 2023 o troféu não veio para o país.

📌 Fonte: WSL – World Surf League

