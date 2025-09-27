Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas

A separação inesperada entre Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (26/9). A influenciadora digital já deixou de seguir o atleta, enquanto ele continua seguindo a ex-parceira.

Além de dar unfollow em Léo, Karoline iniciou uma limpeza em seu perfil, removendo registros e fotos do relacionamento. O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, mas só oficializou o namoro meses depois, anunciando publicamente a relação em fevereiro de 2024, durante a festa de aniversário do jogador.

Fontes próximas ao atleta revelaram ao portal LeoDias que, enquanto Karoline apagava os rastros do relacionamento online, Léo Pereira já estaria se preparando para seguir em frente, inclusive buscando um novo lar, o que teria causado surpresa à influenciadora.

A separação ocorre logo após a vitória do Flamengo na Libertadores, na Argentina. Fontes indicam que, após a conquista, o time teria participado de um after em La Plata, com a presença de Léo Pereira e outros sete jogadores, além de mulheres argentinas.