27/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas

Fontes indicam que Léo Pereira já busca seguir em frente após fim do relacionamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A separação inesperada entre Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (26/9). A influenciadora digital já deixou de seguir o atleta, enquanto ele continua seguindo a ex-parceira.

Fontes indicam que Léo Pereira já busca seguir em frente após fim do relacionamento/Foto: Reprodução

Além de dar unfollow em Léo, Karoline iniciou uma limpeza em seu perfil, removendo registros e fotos do relacionamento. O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, mas só oficializou o namoro meses depois, anunciando publicamente a relação em fevereiro de 2024, durante a festa de aniversário do jogador.

Fontes próximas ao atleta revelaram ao portal LeoDias que, enquanto Karoline apagava os rastros do relacionamento online, Léo Pereira já estaria se preparando para seguir em frente, inclusive buscando um novo lar, o que teria causado surpresa à influenciadora.

A separação ocorre logo após a vitória do Flamengo na Libertadores, na Argentina. Fontes indicam que, após a conquista, o time teria participado de um after em La Plata, com a presença de Léo Pereira e outros sete jogadores, além de mulheres argentinas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost