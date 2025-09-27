27/09/2025
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Lançamento oficial acontece em 2 de outubro, com clipe no dia seguinte

Os cantores Zé Felipe e Ana Castela anunciaram neste sábado (27/9) a prévia de seu mais novo feat, “Sua Boca Mente”, que será lançado oficialmente na próxima quinta-feira (2/10), às 21h. O videoclipe estreia no dia seguinte, ao meio-dia, e promete reforçar o clima de romance entre os artistas.

Lançamento oficial acontece em 2 de outubro, com clipe no dia seguinte/Foto: Reprodução

A faixa é uma versão em português do hit “You’re Still The One”, da cantora Shania Twain, e traz uma fusão envolvente de country, pop e sertanejo, combinando melodias e ritmos que destacam a versatilidade dos dois cantores.

A parceria musical acontece em meio a rumores de que Zé Felipe e Ana Castela estariam vivendo um affair, o que aumentou ainda mais a expectativa dos fãs. Nas prévias compartilhadas nas redes sociais, é possível notar a química entre os artistas, deixando os seguidores ansiosos para conferir o resultado completo no lançamento oficial.

Com o lançamento se aproximando, os fãs aguardam ansiosos para ouvir a faixa e conferir o videoclipe, que promete reforçar a sintonia e o clima romântico que já é comentado nas redes sociais.

