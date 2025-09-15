Zico comenta sobre possibilidade de jogos do Flamengo no Acre

Durante palestra em Rio Branco, o ex-jogador Zico comentou sobre a possibilidade de o Flamengo realizar partidas no Acre, após notícias de conversas do governador Gladson Cameli com a diretoria do clube.

Segundo Zico, a realização de jogos do Flamengo na região depende de infraestrutura adequada e da complexidade das competições atuais. “Hoje não tem nenhum clube aqui que esteja numa divisão principal, e os clubes disputam várias competições. Então, a possibilidade de trazer o Flamengo depende de criar uma infraestrutura boa, como ele já fez em cidades como Manaus, João Pessoa e outros locais pelo Norte e Nordeste, e vender o mando de campo.”, explicou o ex-atleta.

Zico também relembrou o período em que os clubes realizavam amistosos pelo país para complementar a temporada. “No passado, havia menos competições, então os clubes eram obrigados a fazer amistosos. Eu me lembro de quando ganhamos o tricampeonato no Carioca, fizemos jogos em Roraima, Vitória, Manaus, Sergipe e João Pessoa. Chamávamos de ‘Bye Bye Brasil’, porque era o final de temporada, e a arrecadação desses amistosos ajudava a pagar o 13º salário”, afirmou.

O ex-jogador destacou que, apesar dos desafios logísticos, a iniciativa de levar grandes clubes para outras regiões é positiva, pois permite que torcedores de todo o Brasil acompanhem de perto seus times.

Veja o vídeo: