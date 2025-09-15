Zico desembarca no Aeroporto de Rio Branco e prepara palestra sobre liderança nesta segunda

O ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, desembarcou na manhã desta segunda-feira (15) no Acre no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Entre os que o receberam estavam o secretário de Esporte, Ney Amorim e o secretário de Governo, Luiz Calixto.

Apesar da expectativa dos torcedores, Zico deixou o aeroporto sem atender aos pedidos de autógrafos, seguindo diretamente para compromissos oficiais.

No início da tarde, o ídolo do Flamengo participará de um evento no ginásio do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Rio Branco. Convidado pelo governo do Acre, ele ministrará a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, abordando temas de liderança, superação e experiência profissional no esporte.