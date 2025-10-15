15/10/2025
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço

Apresentadora virou assunto no X (Twitter) após figurino com costura central; web reagiu com memes, e Galisteu respondeu explicando o detalhe da roupa

A formação da quarta Roça de “A Fazenda 17”, na noite de terça (14/10), rendeu um assunto paralelo ao jogo: o look de Adriane Galisteu. A peça escolhida pela apresentadora tinha costura central na região das pernas, o que chamou atenção dos usuários no X (antigo Twitter) e desencadeou uma onda de comentários e memes.

Repercussão e resposta

Nas publicações, internautas fizeram piadas sobre o figurino e questionaram a produção do programa. Após a viralização, Galisteu respondeu a um dos comentários e explicou que o destaque visto nas imagens se deve à costura da roupa, minimizando a polêmica: “Vocês nunca viram a costura de uma roupa, não?”.

Contexto do programa

A edição também foi marcada por tretas e tensão típicas da formação de Roça, mas, desta vez, o figurino dividiu o protagonismo com as dinâmicas do jogo.

