20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

A pedido do vereador Matheus Paiva, Detran leva ação educativa à Creche Coração de Jesus

A iniciativa teve como objetivo despertar, de forma lúdica e divertida, a consciência sobre o comportamento seguro nas vias públicas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

À pedido do vereador Matheus Paiva, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou, nesta semana, uma ação educativa sobre segurança no trânsito com as crianças da Creche Coração de Jesus, localizada na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Por meio de brincadeiras, jogos e encenações, os educadores do Detran ensinaram noções básicas de segurança/Foto: Assessoria

A iniciativa teve como objetivo despertar, de forma lúdica e divertida, a consciência sobre o comportamento seguro nas vias públicas. Por meio de brincadeiras, jogos e encenações, os educadores do Detran ensinaram noções básicas de segurança, como a importância de atravessar na faixa de pedestres, usar o cinto de segurança e respeitar os sinais de trânsito.

O vereador Matheus Paiva destacou a importância de investir na educação de trânsito desde a infância:

“A educação de trânsito é uma semente que plantamos desde cedo. Quando uma criança aprende a respeitar as leis e entende o valor da vida, ela leva essa consciência para dentro de casa e ajuda a transformar a nossa comunidade”, afirmou o parlamentar.

A coordenadora da creche, Maria Júlia, agradeceu a ação e ressaltou o impacto positivo na rotina das crianças.

“Foi um momento muito especial. As crianças aprenderam se divertindo e ficaram encantadas com as atividades. Agradecemos ao vereador Matheus Paiva por olhar com tanto carinho para a nossa comunidade e trazer esse tipo de ação educativa para os pequenos”, destacou.

O Detran/AC reforçou que a atividade integra o programa de educação para o trânsito, que busca conscientizar diferentes públicos e fortalecer a cultura de respeito e segurança nas vias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost