22/10/2025
Universo POP
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra

Acre monitora fronteira após Peru decretar estado de emergência por avanço da criminalidade

Secretaria de Segurança Pública acompanha cenário por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Secretaria de Segurança Pública do Acre informou ao ContilNet nesta terça-feira (22), que está acompanhando de perto a situação no Peru após o presidente José Jerí decretar estado de emergência na capital Lima e na região de Callao, por 30 dias, para conter o avanço da criminalidade no país.

De acordo com o Secretário de Segurança, a região mais afetada é a da capital peruana/Foto: Reprodução

O secretário de Segurança Pública, coronel Américo Gaia, afirmou que as autoridades acreanas estão em alerta, especialmente nas áreas de fronteira. Segundo ele, o monitoramento está sendo realizado por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIF), que reúne informações de inteligência sobre possíveis reflexos do cenário peruano na região.

“Estamos fazendo um levantamento de inteligência pelo GGIF. Assim que concluirmos, passaremos para divulgação”, explicou Gaia.

O secretário destacou que, até o momento, não há registros de instabilidade ou impactos diretos nas cidades fronteiriças do Acre.

“A princípio, pelo que se sabe, o conflito está acontecendo em Lima e parece não ter se estendido para os demais departamentos”, informou.

O estado de emergência foi anunciado por José Jerí na noite de terça-feira (21), em um pronunciamento televisionado, e começa a valer à meia-noite. A medida autoriza ações mais rígidas de segurança e reforço policial nas ruas da capital peruana.

Desde que assumiu a presidência, no início de outubro, após a destituição de Dina Boluarte, Jerí tem enfrentado protestos de grupos da sociedade civil e jovens que exigem medidas contra a criminalidade. Em mobilizações recentes, uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas em confrontos com a polícia.

“A Secretaria de Segurança Pública se posicionou através de nota: 

Em consulta informal com a Polícia Nacional do Peru (PNP), fomos informados de que os manifestos estão concentrados em Lima e Callao, e que o trânsito de turistas no país segue normal. Até o momento, as autoridades peruanas não solicitaram qualquer auxílio do nosso setor de Segurança Pública.

Em virtude dessa situação, o Acre continuará monitorando a situação nas fronteiras e avaliando qualquer impacto que possa ocorrer. Não está prevista, neste momento, a adoção de medidas como o fechamento das fronteiras ou restrições adicionais. Estamos comprometidos em garantir a segurança da população e a fluidez nas relações fronteiriças, mantendo um acompanhamento constante das informações que possam surgir.

Estamos preparados para agir conforme necessário, sempre priorizando a segurança e o bem-estar dos acreanos.”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost