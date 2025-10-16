16/10/2025
Acre recebe nova remessa da vacina da gripe na próxima semana; entenda como será feita a aplicação

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, informou que o Estado deve receber, na próxima semana, a nova remessa da vacina contra a gripe (influenza). O novo lote tem composição atualizada, conforme a recomendação anual do Ministério da Saúde, e será utilizado até agosto de 2026.

gripe:-sp-inicia-vacinacao-em-estacoes-e-terminais-nesta-segunda

 Imunização ocorre de forma contínua ao longo de todo o ano/Foto: Reprodução

Renata explicou que a campanha de vacinação contra a gripe, como era feita antes, não existe mais. Agora, a imunização ocorre de forma contínua ao longo de todo o ano, o que permite que qualquer pessoa do público-alvo procure uma unidade de saúde para se vacinar em qualquer período.

“Hoje não temos mais a disseminação da vacina da gripe apenas em campanha. Todo mês de outubro recebemos a composição atualizada. Então, vamos receber na semana que vem a nova remessa da influenza e trabalhar com esse lote até agosto do ano que vem”, esclareceu.

Renata é coordenadora do PNI no Acre/Foto: ContilNet

Segundo a coordenadora, o mês de outubro marca apenas uma mobilização de divulgação, com o objetivo de informar à população sobre a chegada da nova vacina. “A população pode ficar tranquila, porque ela vai estar disponível ao longo de todo o ano”, reforçou Renata.

A vacina contra a gripe é uma das principais formas de prevenção contra casos graves da doença e complicações respiratórias, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

