Acre tem o segundo maior crescimento nas vendas do varejo ampliado do país, aponta IBGE

O Acre registrou um dos melhores desempenhos do país no comércio varejista ampliado, ficando na segunda colocação nacional em crescimento de vendas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (15) pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostra que, entre agosto de 2023 e agosto de 2024, 11 estados brasileiros apresentaram resultados positivos no setor. Mato Grosso liderou o ranking com alta de 6,1%, seguido pelo Acre (3,2%) e Maranhão (2,9%). O resultado coloca o estado acreano como destaque nacional, mesmo em um cenário de instabilidade econômica.

O chamado comércio varejista ampliado — que inclui, além de produtos de consumo cotidiano, segmentos como materiais de construção, veículos, motocicletas e autopeças — é considerado um termômetro importante do ritmo econômico de um estado.

Já o varejo tradicional, que abrange setores como supermercados, combustíveis, vestuário, móveis, eletrodomésticos e farmácias, cresceu 2,4% no mesmo período. No acumulado de 2024, o comércio nacional registra alta de 2,2%, e de 3,2% nos últimos 12 meses.