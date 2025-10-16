16/10/2025
Universo POP
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação

Acre tem o segundo maior crescimento nas vendas do varejo ampliado do país, aponta IBGE

O levantamento mostra que, entre agosto de 2023 e agosto de 2024, 11 estados brasileiros apresentaram resultados positivos no setor

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Acre registrou um dos melhores desempenhos do país no comércio varejista ampliado, ficando na segunda colocação nacional em crescimento de vendas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (15) pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Acre tem o segundo maior crescimento nas vendas do varejo ampliado do país, aponta IBGE/Foto: ContilNet

O levantamento mostra que, entre agosto de 2023 e agosto de 2024, 11 estados brasileiros apresentaram resultados positivos no setor. Mato Grosso liderou o ranking com alta de 6,1%, seguido pelo Acre (3,2%) e Maranhão (2,9%). O resultado coloca o estado acreano como destaque nacional, mesmo em um cenário de instabilidade econômica.

O chamado comércio varejista ampliado — que inclui, além de produtos de consumo cotidiano, segmentos como materiais de construção, veículos, motocicletas e autopeças — é considerado um termômetro importante do ritmo econômico de um estado.

Já o varejo tradicional, que abrange setores como supermercados, combustíveis, vestuário, móveis, eletrodomésticos e farmácias, cresceu 2,4% no mesmo período. No acumulado de 2024, o comércio nacional registra alta de 2,2%, e de 3,2% nos últimos 12 meses.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost