Acreano que trabalhava como caminhoneiro morre em acidente de trânsito no Sul do Brasil

Um acidente grave registrado na estrada Capão Alto, na altura do km 305, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, culminou na morte do acreano Mário Sérgio da Cunha, de 45 anos, na quinta-feira (16). Ele conduzia um caminhão carregado de madeira quando o veículo saiu da pista e tombou, provocando ferimentos graves.

Mário chegou a ser socorrido por equipes de resgate e levado para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria (RS), mas não resistiu e morreu durante a noite. A esposa dele viajou até o Sul do país para resolver os trâmites do translado do corpo para Rio Branco, onde acontecerá o velório.

Morador do bairro Calafate, antes de se tornar caminhoneiro, por anos em uma rede de supermercados na capital acreana. Há cerca de oito meses, ele havia se mudado para o Sul em busca de novas oportunidades de trabalho no transporte de cargas.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Mário.