17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Acreano que trabalhava como caminhoneiro morre em acidente de trânsito no Sul do Brasil

Há cerca de oito meses, ele havia se mudado para o Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um acidente grave registrado na estrada Capão Alto, na altura do km 305, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, culminou na morte do acreano Mário Sérgio da Cunha, de 45 anos, na quinta-feira (16). Ele conduzia um caminhão carregado de madeira quando o veículo saiu da pista e tombou, provocando ferimentos graves.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Mário | Foto: Reprodução

Mário chegou a ser socorrido por equipes de resgate e levado para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria (RS), mas não resistiu e morreu durante a noite. A esposa dele viajou até o Sul do país para resolver os trâmites do translado do corpo para Rio Branco, onde acontecerá o velório.

Morador do bairro Calafate, antes de se tornar caminhoneiro, por anos em uma rede de supermercados na capital acreana. Há cerca de oito meses, ele havia se mudado para o Sul em busca de novas oportunidades de trabalho no transporte de cargas.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Mário.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost