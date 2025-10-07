07/10/2025
Acreano Ramon Dino disputa neste sábado o Mr. Olympia 2025 como principal favorito ao título

Com a ausência do antigo campeão, o trono da divisão mais tradicional do bodybuilding mundial está vago

O acreano Ramon “Dino” Queiroz, de 30 anos, um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro, chega ao Mr. Olympia 2025, em Las Vegas (EUA), como um dos grandes favoritos ao título da categoria Classic Physique, que pela primeira vez não contará com o multicampeão Chris Bumstead, aposentado no início do ano.

Depois de dois vice-campeonatos (2022 e 2023) e um quarto lugar em 2024, o acreano reformulou completamente sua preparação | Foto: Reprodução redes sociais

Com a ausência do antigo campeão, o trono da divisão mais tradicional do bodybuilding mundial está vago, e o atleta de Rio Branco surge como o principal candidato a conquistar o primeiro título masculino do Brasil na história do torneio.

A 61ª edição do Mr. Olympia, considerado o evento mais prestigiado do fisiculturismo, acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, reunindo 59 atletas brasileiros entre as categorias masculinas e femininas. As disputas da Classic Physique estão marcadas para os dias 10 e 11, quando Dino voltará ao palco em busca da consagração.

Em agosto, o atleta já havia chamado atenção nas redes sociais ao exibir evolução visível no shape | Foto: Reprodução redes sociais

Depois de dois vice-campeonatos (2022 e 2023) e um quarto lugar em 2024, o acreano reformulou completamente sua preparação. Ele trocou de equipe técnica e passou a trabalhar com o treinador Fabrício Pacholok, em busca de um físico ainda mais simétrico, denso e equilibrado — características essenciais na Classic Physique, categoria inspirada na “era de ouro” do fisiculturismo.

Durante a fase de off-season, Ramon manteve uma estratégia limpa de ganho de massa, atingindo 117 kg antes do corte de definição, etapa na qual deve subir ao palco com cerca de 103 kg, dentro do limite exigido pela relação peso-altura da categoria.

Em agosto, o atleta já havia chamado atenção nas redes sociais ao exibir evolução visível no shape, recebendo elogios de especialistas e fãs do esporte.

 

