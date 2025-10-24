24/10/2025
Adailton Cruz realiza sessão solene em homenagem aos 69 anos do HUERB

A cerimônia foi encerrada com a entrega de certificados de reconhecimento a profissionais e ex-servidores

Em uma manhã marcada por emoção e reconhecimento, o deputado Adailton Cruz presidiu nesta sexta-feira (24) uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em comemoração aos 69 anos do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) — o tradicional Pronto-Socorro da capital. A iniciativa, proposta pelo parlamentar, teve como propósito celebrar a trajetória da unidade hospitalar, reconhecer sua importância histórica na rede pública de saúde e homenagear os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado da população acreana.

Deputado Adailton Cruz durante a Sessão Solene em homenagem aos 69 anos do HUERB, na Assembleia Legislativa do Acre/Foto: Ascom

O evento reuniu autoridades, servidores da ativa, aposentados, representantes do Governo do Estado e parlamentares, em um ambiente de gratidão e valorização de quem, diariamente, atua na linha de frente da saúde pública. Para o deputado Adailton Cruz, a data não representa apenas o aniversário de uma instituição, mas a celebração de uma história construída com esforço coletivo, superação e amor ao próximo. Em seu discurso, o parlamentar ressaltou que o HUERB é símbolo de resistência e compromisso com a vida, especialmente diante dos inúmeros desafios enfrentados ao longo das décadas.

Parlamentar destacou o papel histórico do Pronto-Socorro de Rio Branco e a dedicação dos profissionais da saúde acreana/Foto: Ascom

“O HUERB é o coração da saúde do nosso Estado. É onde vidas são salvas todos os dias, com coragem, técnica e humanidade. Esta homenagem é um gesto simples, mas cheio de significado, para reconhecer quem faz da sua profissão um verdadeiro ato de amor ao próximo”, afirmou o deputado.

Cerimônia foi marcada por emoção, gratidão e valorização dos que dedicam suas vidas ao cuidado da população/Foto: Ascom

Servidor de carreira da saúde, Adailton Cruz também destacou o orgulho de ter parte de sua trajetória profissional ligada ao hospital. Ele lembrou que foi no Pronto-Socorro que aprendeu, na prática, o verdadeiro sentido de servir à população, enfrentando jornadas intensas e desafios diários com o mesmo propósito: garantir atendimento digno a quem mais precisa.

Deputado entregou certificados de reconhecimento a profissionais que contribuíram para a trajetória do HUERB/Foto: Ascom

A cerimônia foi encerrada com a entrega de certificados de reconhecimento a profissionais e ex-servidores que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento do HUERB. O momento simbolizou o respeito e a gratidão do Parlamento acreano àqueles que, com dedicação e compromisso, ajudaram a consolidar o hospital como referência em urgência e emergência no Estado.

Sessão reuniu servidores da ativa e aposentados, autoridades e representantes do Governo do Estado/Foto: Ascom

A homenagem, além de relembrar a história do HUERB, reafirmou o papel central dos profissionais que, há quase sete décadas, sustentam com esforço e humanidade o coração da saúde pública acreana.

