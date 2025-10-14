Adolescente é internado no Acre após ameaçar ex-companheira por ciúmes e quebrar o celular da vítima

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEMPCA), cumpriu nesta terça-feira (14) um mandado de internação contra um adolescente de 17 anos em Cruzeiro do Sul.

Segundo as investigações, o jovem vinha ameaçando de morte sua ex-companheira e chegou a quebrar o celular da vítima durante uma das discussões. As ações, motivadas por ciúmes, geraram medo constante na jovem, que procurou ajuda da polícia.

Após reunir provas suficientes e solicitar a medida judicial, a equipe da DEMPCA localizou o adolescente e efetuou a apreensão. Ele será encaminhado ao Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul, onde ficará à disposição da Justiça.