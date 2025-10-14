Adolescente em estado gravíssimo após acidente em Epitaciolândia pode ter morte encefálica

O adolescente R. I. M., de 16 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira (14), nas proximidades de um estádio de futebol, no km 1 da BR-364, no município de Epitaciolândia, interior do Acre, deu entrada ainda na noite do mesmo dia no pronto-socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo. Segundo informações de testemunhas, a colisão envolveu um carro de placa boliviana e uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal.
O impacto resultou na morte de Riony Inturias Ayala, natural de Cobija, na Bolívia. De acordo com informações apuradas, Riony trabalhava como caminhoneiro e estava acompanhado da esposa e dos dois filhos. No momento do acidente, a família seguia para uma escola próxima ao local.
Riony aproveitava a carona para ir até o caminhão que havia deixado estacionado nas imediações. O adolescente sofreu politraumatismo, incluindo fratura grave na base do crânio, fratura no fêmur direito, fratura nas costas e luxação no tornozelo direito. Após a colisão, ele ficou inconsciente e precisou ser entubado no Hospital Regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, em Brasiléia.
Devido ao risco da transferência por via terrestre, equipes médicas solicitaram o transporte por helicóptero. No entanto, ao chegar à unidade de saúde, o quadro clínico do adolescente piorou, impossibilitando o voo. Os profissionais explicaram que havia presença de ar no cérebro da vítima, o que tornaria a viagem aérea fatal.
O médico plantonista Antônio Isanio regulou o paciente e realizou a transferência por meio de uma Unidade de Transporte Avançada (UTA) até o pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do adolescente é gravíssimo, e há possibilidade de abertura de procedimento para constatar morte encefálica (ME).
O filho mais novo do casal, de 6 anos, não corre risco de morte e permanece em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. A esposa de Riony, Katerine Melgar Moreno, que dirigia o veículo no momento do impacto, também foi socorrida e encaminhada ao hospital, consciente e andando, amparada por equipes do Samu.
Após a perícia e os procedimentos de praxe, o corpo de Riony foi liberado aos familiares no Instituto Médico Legal (IML). A causa exata do acidente será investigada pelas autoridades competentes.