25/10/2025
Advogado acreano representou estado em reality que busca o melhor orador do Brasil

Thalles Sales foi o único representante do Acre entre os 100 selecionados para a segunda etapa do The Best Speaker Brasil

O advogado acreano Thalles Sales foi o único representante do Acre entre os 100 selecionados para a segunda etapa do The Best Speaker Brasil, competição nacional que busca revelar o melhor orador do país. Conhecido como o “BBB das palestras”, o reality reúne participantes de todas as regiões do Brasil e recebeu mais de 35 mil inscrições na edição de 2025.

Thalles Sales foi o único representante do Acre entre os 100 selecionados para a segunda etapa do The Best Speaker Brasil/Arquivo Pessoal

A seleção inicial exigiu o envio de uma palestra em vídeo, com no máximo dez minutos de duração, avaliada pelos organizadores com base em critérios como comunicação, autenticidade e domínio do tema. Dos milhares de inscritos, apenas 270 candidatos foram escolhidos para a primeira fase, sendo dez por estado. Desses, somente 100 avançaram para a etapa seguinte, entre eles o advogado acreano.

Apesar de não ter avançado para a final, Thalles Sales comemorou a conquista e afirmou que pretende participar novamente em 2026. Ele destacou que, nesta última fase, nenhum participante da Região Norte conseguiu se classificar. “Fiz o melhor que pude. Enquanto alguns tiveram estrutura de estúdio e produção, gravei meu vídeo do hotel, em Brasília, com iluminação improvisada. Mesmo assim, fico feliz por ter representado o Acre e mostrado que aqui também temos grandes comunicadores. No próximo ano, volto ainda mais preparado”, disse o advogado.

A cada etapa, o grupo será reduzido até restarem 20 concorrentes, que seguirão para o Rio Grande do Sul para a semifinal e a grande final presencial. O vencedor receberá um prêmio de R$ 1 milhão, além de visibilidade e oportunidades no mercado da comunicação.

O corpo de jurados é composto por nomes de destaque nacional, como o jornalista Fabrício Carpinejar, a pesquisadora Martha Gabriel, a advogada Gabriela Priori e o CEO do Rock in Rio, Luis Justo.

