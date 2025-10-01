01/10/2025
Alan Rick cobra do INEP soluções para falhas na prova prática do Revalida 2025

O senador afirmou que seguirá acompanhando o caso e reforçou a importância do exame para a saúde pública

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) esteve reunido nesta quarta-feira (1) com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Manuel Palacios, para tratar das denúncias de irregularidades na aplicação da segunda etapa do Revalida 2025/1, exame obrigatório para médicos formados no exterior exercerem a profissão no Brasil.

Segundo o parlamentar, chegaram a seu gabinete e canais de comunicação centenas de relatos de problemas, principalmente ligados à ausência dos vídeos das estações práticas de avaliação. A falta desse material, conforme explicou, compromete tanto a correção quanto o direito de recurso dos candidatos.

Alan Rick. Foto: Ascom

“Solicitei ao presidente do INEP que, diante de falhas técnicas da própria instituição, os revalidandos não sejam prejudicados. Caso os vídeos não sejam recuperados, defendi que seja concedida a pontuação integral da estação afetada, e não apenas a aplicação de uma nova prova gratuita”, afirmou Alan Rick.

Palacios respondeu que a equipe técnica do INEP está trabalhando para tentar recuperar os arquivos. Caso o processo tenha sucesso, os candidatos impactados terão novo prazo para apresentar recursos. Sobre o pedido de atribuição automática da pontuação, o presidente informou que o tema será analisado pelo setor jurídico do órgão.

Durante o encontro, o INEP também anunciou que prepara um novo formato para a prova prática, substituindo as estações presenciais — que utilizam atores para simular pacientes — por uma plataforma digital. O objetivo, segundo o instituto, é garantir mais transparência, padronização e redução de custos na avaliação.

Alan Rick afirmou que seguirá acompanhando o caso e reforçou a importância do exame para a saúde pública.

“Estamos tratando do futuro de milhares de médicos formados no exterior, que só querem uma avaliação justa, transparente e menos onerosa. Continuarei cobrando soluções até que o Revalida seja de fato um processo que respeite os candidatos e contribua para fortalecer a saúde no Brasil”, concluiu.

