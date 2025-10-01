Alan Rick cobra do INEP soluções para falhas na prova prática do Revalida 2025

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) esteve reunido nesta quarta-feira (1) com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Manuel Palacios, para tratar das denúncias de irregularidades na aplicação da segunda etapa do Revalida 2025/1, exame obrigatório para médicos formados no exterior exercerem a profissão no Brasil.

Segundo o parlamentar, chegaram a seu gabinete e canais de comunicação centenas de relatos de problemas, principalmente ligados à ausência dos vídeos das estações práticas de avaliação. A falta desse material, conforme explicou, compromete tanto a correção quanto o direito de recurso dos candidatos.

“Solicitei ao presidente do INEP que, diante de falhas técnicas da própria instituição, os revalidandos não sejam prejudicados. Caso os vídeos não sejam recuperados, defendi que seja concedida a pontuação integral da estação afetada, e não apenas a aplicação de uma nova prova gratuita”, afirmou Alan Rick.

Palacios respondeu que a equipe técnica do INEP está trabalhando para tentar recuperar os arquivos. Caso o processo tenha sucesso, os candidatos impactados terão novo prazo para apresentar recursos. Sobre o pedido de atribuição automática da pontuação, o presidente informou que o tema será analisado pelo setor jurídico do órgão.

Durante o encontro, o INEP também anunciou que prepara um novo formato para a prova prática, substituindo as estações presenciais — que utilizam atores para simular pacientes — por uma plataforma digital. O objetivo, segundo o instituto, é garantir mais transparência, padronização e redução de custos na avaliação.

Alan Rick afirmou que seguirá acompanhando o caso e reforçou a importância do exame para a saúde pública.

“Estamos tratando do futuro de milhares de médicos formados no exterior, que só querem uma avaliação justa, transparente e menos onerosa. Continuarei cobrando soluções até que o Revalida seja de fato um processo que respeite os candidatos e contribua para fortalecer a saúde no Brasil”, concluiu.