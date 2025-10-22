Aleac aprova projeto que dá nome da avó de Gladson à nova maternidade

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quarta-feira (22), o projeto de lei de autoria do Governo do Acre que batiza a nova maternidade de Rio Branco com o nome de Marieta Messias Cameli, avó do governador Gladson Cameli.

A proposta foi analisada e votada em plenário na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), recebendo 19 votos favoráveis e nenhum contrário. Com a aprovação, o texto segue agora para sanção do governador.

A escolha do nome gerou polêmica na última semana, após o Ministério Público do Acre (MPAC) emitir uma recomendação ao governador para que o nome de um familiar não fosse utilizado em um equipamento público. Mesmo assim, Gladson manteve a decisão e encaminhou o projeto à Aleac.

Em declarações anteriores, o chefe do Executivo estadual afirmou que não iria acatar a recomendação do MPAC, reforçando que a homenagem à sua avó representa o reconhecimento a uma mulher que contribuiu para a história do Acre.