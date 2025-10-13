Alunos encenam ‘expulsão’ para surpreender professor com convite para ser paraninfo da turma

Um vídeo emocionante tem circulado nas redes sociais e conquistado milhares de visualizações. Nas imagens, um professor é surpreendido pelos próprios alunos durante uma encenação divertida que termina em lágrimas e um gesto de carinho. O vídeo já ultrapassa 150 mil visualizações e tem comovido internautas de todo o país.

A gravação começa de forma inesperada: um aluno entra na sala e é “expulso” pelo professor, que parece não desconfiar de nada. Segundos depois, o estudante retorna acompanhado dos colegas, carregando um bolo e uma carta. É nesse momento que a turma anuncia que o educador foi o escolhido como paraninfo da turma, em um gesto de reconhecimento e gratidão pelo carinho e dedicação ao longo do ano.

Surpreso e visivelmente emocionado, o professor segura as lágrimas enquanto ouve as palavras dos alunos. Após ler a carta e receber o abraço coletivo, ele retribui o gesto com um beijo carinhoso na testa de um dos estudantes — o mesmo que havia sido expulso minutos antes como parte da encenação.

O vídeo viralizou rapidamente, com milhares de comentários destacando a importância da relação entre professores e alunos. “Esse é o tipo de reconhecimento que o dinheiro nenhum compra”, comentou uma internauta. Outro usuário escreveu: “Todo professor merece um momento assim na carreira”.

O que é um paraninfo?

O paraninfo é o professor, orientador ou pessoa escolhida pelos formandos para representar a turma na cerimônia de formatura. Ele é considerado uma figura de inspiração e referência, alguém que acompanhou de perto a trajetória dos alunos e simboliza o apoio, a dedicação e a amizade construídos durante o período escolar.