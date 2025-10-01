01/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro

Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana

Ana Castela estreia como apresentadora antes de integrar elenco da novela “Coração Acelerado”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana, mesmo em meio às fofocas que envolvem as relações com Zé Felipe. Enquanto Virginia segue à frente do seu já conhecido quadro “Sabadou com Virgínia”, Ana foi convidada para comandar uma edição especial do programa infantil “Bom Dia & Cia”.

A participação de Ana Castela está prevista para a programação especial do SBT em homenagem ao Dia das Crianças, que ocorrerá entre os dias (6) e (12) de outubro. Durante esse período, o “Bom Dia & Cia” receberá artistas convidados e terá o tradicional sorteio do PlayStation 5, lembrado pelo bordão que marcou gerações: “Playstation, Playstation, Playstation!”.

Ana Castela estreia como apresentadora antes de integrar elenco da novela “Coração Acelerado”/Foto: Reprodução

Para Ana, a experiência representa um novo desafio na TV antes de sua estreia como atriz em novelas da Globo. A cantora sertaneja integrará o elenco de “Coração Acelerado”, próxima trama das sete, ambientada no universo sertanejo — passagem à qual a participação no programa infantil funciona como preparação na telinha.

O episódio também reacendeu conversas nas redes sociais sobre a relação entre Ana, Virginia e Zé Felipe. Em uma postagem recente, enquanto viajava pelo Pantanal, Ana respondeu a uma seguidora que a acusou de “encher a casa de Zé Felipe de amigos” — comentário que fazia alusão ao costume atribuído a Virginia de receber muitas pessoas em casa, apontado por alguns como um dos fatores da separação do casal. A seguidora escreveu: “Já enchendo a casa do cara de amigos também mona”. Ana rebateu: “Mas eu estou no rio, não na casa dele… E se reclamar, vou levar todo mundo láaaaa na sua casa”.

A presença das duas na mesma grade do SBT na semana das crianças garante repercussão e aumenta a expectativa do público para as atrações especiais da emissora

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost