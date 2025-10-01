Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana, mesmo em meio às fofocas que envolvem as relações com Zé Felipe. Enquanto Virginia segue à frente do seu já conhecido quadro “Sabadou com Virgínia”, Ana foi convidada para comandar uma edição especial do programa infantil “Bom Dia & Cia”.

A participação de Ana Castela está prevista para a programação especial do SBT em homenagem ao Dia das Crianças, que ocorrerá entre os dias (6) e (12) de outubro. Durante esse período, o “Bom Dia & Cia” receberá artistas convidados e terá o tradicional sorteio do PlayStation 5, lembrado pelo bordão que marcou gerações: “Playstation, Playstation, Playstation!”.

Para Ana, a experiência representa um novo desafio na TV antes de sua estreia como atriz em novelas da Globo. A cantora sertaneja integrará o elenco de “Coração Acelerado”, próxima trama das sete, ambientada no universo sertanejo — passagem à qual a participação no programa infantil funciona como preparação na telinha.

O episódio também reacendeu conversas nas redes sociais sobre a relação entre Ana, Virginia e Zé Felipe. Em uma postagem recente, enquanto viajava pelo Pantanal, Ana respondeu a uma seguidora que a acusou de “encher a casa de Zé Felipe de amigos” — comentário que fazia alusão ao costume atribuído a Virginia de receber muitas pessoas em casa, apontado por alguns como um dos fatores da separação do casal. A seguidora escreveu: “Já enchendo a casa do cara de amigos também mona”. Ana rebateu: “Mas eu estou no rio, não na casa dele… E se reclamar, vou levar todo mundo láaaaa na sua casa”.

A presença das duas na mesma grade do SBT na semana das crianças garante repercussão e aumenta a expectativa do público para as atrações especiais da emissora