Antigo hotel de luxo em Porto Velho será transformado em hospital com mais de 400 leitos

Após cerca de 10 anos fechado, o antigo e luxuoso Hotel Vila Rica, localizado no centro de Porto Velho (RO), vai ganhar um novo propósito: será transformado no Hospital Escola e de Pesquisa Dom Moacyr Grechi.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Faculdade Católica de Rondônia (FCR) e a IRB Prime Care.

De símbolo de luxo a espaço de saúde

O prédio, situado na Avenida Carlos Gomes, foi inaugurado em 1º de setembro de 1986 e marcou época como o primeiro e único hotel cinco estrelas de Rondônia.

Com 153 apartamentos e 10 suítes de alto luxo, o Vila Rica era referência em hospedagem e lazer, reunindo autoridades, empresários e artistas renomados.

Entre os hóspedes famosos que passaram pelo local estão Fábio Assunção, Sheila Carvalho, Lucélia Santos, Carlos Vereza, Marcelo Serrado, Isadora Ribeiro e Ana Paula Arósio.

O hotel também foi palco de eventos marcantes, como a tradicional feijoada do Zuza Carneiro, as festas “Santa Claus”, “Feijão e Folia” e a lendária “Festa do Pijama”, que movimentavam a elite porto-velhense.

Encerramento e abandono

Com a crise econômica entre 1997 e 2002, o setor hoteleiro foi fortemente impactado. O Grupo Serson, proprietário da rede Vila Rica, acumulou dívidas e encerrou as atividades do hotel em 2015.

Desde então, o prédio permaneceu fechado e deteriorado, sofrendo com furtos e depredações ao longo dos anos.

Um novo capítulo: o Hospital Escola Dom Moacyr Grechi

Na última semana, a FCR e a IRB Prime Care anunciaram a implantação do hospital, que contará com mais de 400 leitos, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), heliponto e estrutura para atendimento pelo SUS e rede particular.

O Hospital Escola e de Pesquisa de Rondônia – Unidade Dom Moacyr Grechi terá foco em ensino, pesquisa e assistência médica, com previsão de início das operações em até 15 meses.

A transformação do antigo símbolo de luxo em um centro de saúde representa uma nova era para Porto Velho, unindo memória, educação e cuidado à população.

Fonte: G1 Rondônia e Faculdade Católica de Rondônia (FCR)

✍️ Redigido por ContilNet