Antigo hotel de luxo em Porto Velho será transformado em hospital com mais de 400 leitos

Após cerca de 10 anos fechado, o antigo e luxuoso Hotel Vila Rica, localizado no centro de Porto Velho (RO), vai ganhar um novo propósito: será transformado no Hospital Escola e de Pesquisa Dom Moacyr Grechi.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Faculdade Católica de Rondônia (FCR) e a IRB Prime Care.
De símbolo de luxo a espaço de saúde
O prédio, situado na Avenida Carlos Gomes, foi inaugurado em 1º de setembro de 1986 e marcou época como o primeiro e único hotel cinco estrelas de Rondônia.
Com 153 apartamentos e 10 suítes de alto luxo, o Vila Rica era referência em hospedagem e lazer, reunindo autoridades, empresários e artistas renomados.
Entre os hóspedes famosos que passaram pelo local estão Fábio Assunção, Sheila Carvalho, Lucélia Santos, Carlos Vereza, Marcelo Serrado, Isadora Ribeiro e Ana Paula Arósio.
O hotel também foi palco de eventos marcantes, como a tradicional feijoada do Zuza Carneiro, as festas “Santa Claus”, “Feijão e Folia” e a lendária “Festa do Pijama”, que movimentavam a elite porto-velhense.
Encerramento e abandono
Com a crise econômica entre 1997 e 2002, o setor hoteleiro foi fortemente impactado. O Grupo Serson, proprietário da rede Vila Rica, acumulou dívidas e encerrou as atividades do hotel em 2015.
Desde então, o prédio permaneceu fechado e deteriorado, sofrendo com furtos e depredações ao longo dos anos.
Um novo capítulo: o Hospital Escola Dom Moacyr Grechi
Na última semana, a FCR e a IRB Prime Care anunciaram a implantação do hospital, que contará com mais de 400 leitos, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), heliponto e estrutura para atendimento pelo SUS e rede particular.
O Hospital Escola e de Pesquisa de Rondônia – Unidade Dom Moacyr Grechi terá foco em ensino, pesquisa e assistência médica, com previsão de início das operações em até 15 meses.
A transformação do antigo símbolo de luxo em um centro de saúde representa uma nova era para Porto Velho, unindo memória, educação e cuidado à população.
Fonte: G1 Rondônia e Faculdade Católica de Rondônia (FCR)
✍️ Redigido por ContilNet