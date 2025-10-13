13/10/2025
Apagão deixa vários bairros de Rio Branco sem energia na noite desta segunda-feira

Interrupção do fornecimento começou por volta das 22h30 e gerou uma série de reclamações de moradores nas redes sociais

Diversos bairros de Rio Branco ficaram sem energia elétrica na noite desta segunda-feira (13), após um apagão atingir diferentes regiões da capital acreana.

Bairros do 1º e do 2º Distrito de Rio Branco foram afetados/Foto: Reprodução

A interrupção do fornecimento começou por volta das 22h30 e gerou uma série de reclamações de moradores nas redes sociais.

De acordo com relatos enviados ao ContilNet, o problema afetou bairros de várias regionais da cidade, tanto no 1º quanto no 2º Distrito.

A queda de energia ocorreu em meio à chuva registrada na capital na noite desta segunda-feira, o que pode ter relação com o episódio.

Até o fechamento desta matéria, a Energisa Acre ainda não havia informado a causa do apagão nem o prazo para a normalização do serviço.

