Após críticas, Joabe admite crise orçamentária na Câmara: “Dificuldade para pagar salários”

A sessão da Câmara de Rio Branco desta terça-feira (21) foi marcada por um tenso debate sobre as condições de trabalho e estrutura do Legislativo municipal. O vereador João Paulo (Podemos) cobrou da mesa diretora a contratação de mais servidores para auxiliar nas atividades internas, especialmente no atendimento e serviços de apoio, argumentando que o quadro atual está sobrecarregado.

Durante o discurso, o parlamentar afirmou que há apenas uma pessoa responsável por servir os vereadores e que a situação é insustentável. “Não concordo com esta metodologia de ter um senhor, uma única pessoa que, por sinal, trabalha muito bem, mas é impossível achar solução para um problema concreto que esta casa tem hoje”, criticou.

A vereadora Elzinha Mendonça também se manifestou, destacando problemas de infraestrutura no prédio da Câmara. Segundo ela, até o banheiro destinado ao público está em condições precárias. “O banheiro está sem assento, é vergonhoso. É indigno para quem trabalha aqui e para quem visita a casa”, reclamou.

Em resposta, o presidente da Câmara, Joabe Lira, reconheceu as dificuldades enfrentadas pela gestão, mas afirmou que o Legislativo tem sofrido com limitações financeiras. “O Mês passado tivemos dificuldade até para pagar os salários dos funcionários”, revelou. Segundo ele, a situação orçamentária impede novas contratações no momento.

“Hoje não temos orçamento para contratar mais pessoas. Vamos fazer um estudo sobre o concurso público, mas esbarramos na questão orçamentária, que é seríssima”, explicou Joabe, acrescentando que a Câmara também enfrenta problemas estruturais que deverão ser resolvidos após a mudança de prédio.