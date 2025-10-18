Após oração da filha, fotógrafo acreano reencontra cachorras desaparecidas e emociona

O fotógrafo acreano Felipe Almeida emocionou seguidores nas redes sociais ao compartilhar um depoimento sobre o reencontro da família com suas cachorras, que haviam desaparecido por mais de 24 horas. Ao lado da filha, Clarinha, ele contou a história marcada por fé, esperança e um desfecho feliz.

Segundo Felipe, o desaparecimento dos animais deixou Clarinha profundamente abalada. A menina chegou a se sentir culpada e passou boa parte da noite orando para que as cachorras fossem encontradas. “Ela orou muito, pediu a Deus para que elas voltassem. Estava inconsolável”, relatou o fotógrafo.

Na manhã seguinte, o pedido da menina foi atendido. As cachorras foram encontradas sãs e salvas, acolhidas por uma senhora que as resgatou ao vê-las perdidas pelas ruas. O reencontro foi registrado em vídeo e publicado por Felipe, que compartilhou a emoção do momento com uma mensagem de fé.

“Existem situações na nossa vida que acontecem para que possamos deixar Deus agir. É nesses momentos que a nossa fé e confiança Nele são fortalecidas”, escreveu o fotógrafo na publicação.