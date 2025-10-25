Após repercussão, internautas relatam casos de descaso e sofrimento na maternidade da Capital

A comoção provocada pelo caso do recém-nascido que foi declarado morto e encontrado vivo durante o próprio enterro em Rio Branco fez surgir uma onda de relatos nas redes sociais sobre o atendimento prestado na Maternidade Bárbara Heliodora, principal unidade de referência para gestantes do Acre.

Nos comentários de uma publicação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), diversas mulheres relataram experiências marcadas por negligência, desumanidade e sofrimento durante o parto ou acompanhamento gestacional na unidade. Muitos depoimentos apontam a falta de acolhimento, demora no atendimento e falhas graves em procedimentos médicos.

Em um dos relatos, uma mulher contou que quase perdeu a vida após complicações no parto, alegando que restos placentários foram deixados no útero e que precisou retornar ao centro cirúrgico. Outra mãe afirmou que ficou mais de 20 dias internada com a bolsa rompida antes de os médicos decidirem realizar o parto, o que resultou na morte do bebê por falta de oxigênio.

Outros depoimentos relatam ainda humilhação, pressão psicológica e ausência de acompanhamento médico. Algumas mulheres pedem que o Ministério Público e demais órgãos fiscalizadores realizem inspeções e visitas surpresas à maternidade, cobrando melhorias urgentes na estrutura e na humanização do atendimento.

Os testemunhos que se multiplicam nas redes sociais evidenciam uma crise de confiança no sistema público de saúde materna e reforçam a necessidade de ações concretas por parte das autoridades. Para muitas famílias, o caso do bebê José Pedro é apenas o episódio mais visível de uma série de falhas que há anos colocam gestantes e recém-nascidos em risco.

Diante da gravidade do caso, o governador Gladson Cameli determinou o afastamento imediato da equipe médica envolvida e a abertura de uma investigação rigorosa. Ele manifestou solidariedade à família da criança e garantiu que os responsáveis não ficarão impunes. O chefe do Executivo estadual afirmou ainda que todos os esforços estão voltados para salvar a vida do bebê, que segue recebendo cuidados especializados.