25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Após repercussão, internautas relatam casos de descaso e sofrimento na maternidade da Capital

Os testemunhos que se multiplicam nas redes sociais evidenciam uma crise de confiança no sistema público de saúde materna

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A comoção provocada pelo caso do recém-nascido que foi declarado morto e encontrado vivo durante o próprio enterro em Rio Branco fez surgir uma onda de relatos nas redes sociais sobre o atendimento prestado na Maternidade Bárbara Heliodora, principal unidade de referência para gestantes do Acre.

Nos comentários de uma publicação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), diversas mulheres relataram experiências marcadas por negligência/Foto: Reprodução

Nos comentários de uma publicação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), diversas mulheres relataram experiências marcadas por negligência, desumanidade e sofrimento durante o parto ou acompanhamento gestacional na unidade. Muitos depoimentos apontam a falta de acolhimento, demora no atendimento e falhas graves em procedimentos médicos.

Em um dos relatos, uma mulher contou que quase perdeu a vida após complicações no parto, alegando que restos placentários foram deixados no útero e que precisou retornar ao centro cirúrgico. Outra mãe afirmou que ficou mais de 20 dias internada com a bolsa rompida antes de os médicos decidirem realizar o parto, o que resultou na morte do bebê por falta de oxigênio.

Uma mulher contou que quase perdeu a vida após complicações no parto/Foto: Reprodução redes sociais

Outros depoimentos relatam ainda humilhação, pressão psicológica e ausência de acompanhamento médico. Algumas mulheres pedem que o Ministério Público e demais órgãos fiscalizadores realizem inspeções e visitas surpresas à maternidade, cobrando melhorias urgentes na estrutura e na humanização do atendimento.

Outros depoimentos relatam ainda humilhação, pressão psicológica e ausência de acompanhamento médico/Foto: Reprodução redes sociais

Os testemunhos que se multiplicam nas redes sociais evidenciam uma crise de confiança no sistema público de saúde materna e reforçam a necessidade de ações concretas por parte das autoridades. Para muitas famílias, o caso do bebê José Pedro é apenas o episódio mais visível de uma série de falhas que há anos colocam gestantes e recém-nascidos em risco.

Diante da gravidade do caso, o governador Gladson Cameli determinou o afastamento imediato da equipe médica envolvida e a abertura de uma investigação rigorosa. Ele manifestou solidariedade à família da criança e garantiu que os responsáveis não ficarão impunes. O chefe do Executivo estadual afirmou ainda que todos os esforços estão voltados para salvar a vida do bebê, que segue recebendo cuidados especializados.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost