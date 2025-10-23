Após reportagem do ContilNet, MP investiga bloqueio de rio no Acre causado por madeireira

Após reportagem publicada pelo ContilNet nesta quinta-feira (23), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça de Sena Madureira, decidiu abrir investigação sobre o bloqueio do curso do Rio Iaco, que teria sido provocado por uma madeireira que atua na região.

SAIBA MAIS: Rio Iaco é bloqueado por madeireira e moradores recorrem a trator para seguir viagem

O episódio ocorreu nas proximidades do Seringal Santa Clara, onde, segundo relatos, a empresa estaria utilizando toras de madeira que acabaram obstruindo o fluxo natural das águas. Moradores ribeirinhos relataram dificuldades para trafegar pelo rio devido ao bloqueio.

“Como parte das providências iniciais, foi expedido ofício à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira requisitando a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Também foi encaminhado ofício ao Batalhão de Polícia Militar do município para que informe sobre eventual registro de ocorrência relacionada ao episódio”, informou o MPAC em nota.

O promotor de Justiça Wendelson Mendonça também se reuniu com o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, para discutir o caso e buscar uma solução imediata.

“Estamos apurando os fatos, pois não pode haver bloqueio do rio, ainda que a empresa possua licença ambiental para realizar o manejo na área. Essa situação acaba funcionando como uma represa e prejudica a passagem dos ribeirinhos com embarcações. O objetivo inicial é que a própria empresa responsável realize a retirada do material e restabeleça o fluxo normal das águas”, explicou o promotor.