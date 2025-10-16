16/10/2025
Após ter perna amputada durante acidente, paciente recebe nova prótese e emociona Gladson

O governador Gladson Cameli participou, nesta quinta-feira (16), de um momento simbólico na área da saúde: a entrega de uma nova prótese endoesquelética ao paciente Genivaldo da Silva Pereira, acompanhada pela equipe da Oficina Ortopédica da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Morador do interior do estado, Genivaldo teve a perna direita amputada entre o joelho e o tornozelo após um acidente com uma motosserra. Desde então, ele é acompanhado pela equipe técnica da Oficina Ortopédica, que já produziu cinco próteses sob medida para o paciente. O pedido da nova peça foi feito de forma emocionante — em uma carta enviada diretamente ao governador.

Governador entregou prótese e destacou que cuidado com as pessoas é sua principal preocupação. Foto: José Caminha/Secom

A entrega, realizada nas dependências da Fundhacre, foi marcada por emoção e simbolismo. Para Cameli, o ato representa mais do que um gesto individual: é a prova do fortalecimento dos serviços públicos de reabilitação e da melhoria estrutural dos atendimentos oferecidos pelo Estado.

“Como governador, sinto orgulho em ver o quanto esse serviço avançou. A Oficina Ortopédica hoje funciona em um espaço moderno, com profissionais dedicados e estrutura adequada. Cada prótese entregue é uma nova chance de vida para quem enfrenta um trauma tão grande. É esperança e dignidade devolvidas”, declarou Gladson Cameli.

A Oficina Ortopédica passou por um amplo processo de reestruturação e mudança de local em 2024. Agora instalada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), a unidade conta com melhores condições técnicas e de atendimento, permitindo ampliar a produção e reduzir o tempo de espera de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Oficina garante dignidade e cidadania para pessoas que se recuperam de traumas. Foto: José Caminha/Secom

O serviço é responsável pela confecção de órteses e próteses personalizadas, que garantem autonomia e qualidade de vida a pessoas com deficiência física em todo o estado. Segundo o governo, a oficina recebeu novos materiais, insumos e equipamentos, reforçando a capacidade de atender a crescente demanda.

Durante a entrega, o governador fez questão de agradecer à equipe da Fundhacre e reconhecer o empenho dos profissionais que atuam diretamente com os pacientes.

“Quero agradecer à presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, e a toda a equipe da Oficina Ortopédica. O trabalho de vocês devolve mais do que mobilidade — devolve autoestima e alegria. É uma missão que transforma vidas e enche o nosso estado de orgulho”, afirmou Cameli.

