Após vídeo que mostra mata-leão, PM diz que motociclista reagiu de ‘forma agressiva’ em blitz

A PM afirma que o condutor foi abordado e estava com a carteira de habilitação vencida

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) se manifestou por meio de nota acerca do episódio envolvendo dois agentes em uma abordagem a um condutor durante uma blitz, na manhã desta quarta-feira (22). Imagens de vídeo que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um dos policiais aplica um mata-leão em um homem não identificado.

As imagens mostram um momento de tensão entre policiais militares e dois homens que estavam em uma motocicleta/Foto: Reprodução

Na nota enviada ao ContilNet, pela assessoria de comunicação, a PM afirma que o condutor foi abordado e estava com a carteira de habilitação vencida. Ao ser comunicado sobre a remoção de sua motocicleta, ele teria reagido com agressividade e empurrou um dos agentes na tentativa de impedir a ação.

LEIA TAMBÉM: Policial dá mata-leão em motociclista durante abordagem em blitz em Rio Branco

“Diante da resistência, foi necessário o uso de spray de pimenta e, posteriormente, de algemas, procedimentos previstos em protocolo, para garantir a segurança dos envolvidos e evitar a fuga”, diz trecho da nota.

Ainda segundo a nota, um dos militares chegou a sofrer lesão em uma das mãos. O condutor foi levado à Delegacia de Flagrantes, onde responderá as medidas cabíveis.

Leia a nota completa:

Nota de esclarecimento

Sobre o vídeo que circula nas redes sociais, que mostra parte de uma abordagem realizada na manhã desta quarta-feira, 22, durante uma blitz de trânsito na travessa Habitasa, em Rio Branco, a Polícia Militar do Acre (PMAC) esclarece que:

O condutor de uma motocicleta foi abordado e, após consulta ao sistema, constatou-se que sua CNH estava vencida e que o veículo não estava licenciado. Ao ser informado sobre a remoção da motocicleta, o condutor reagiu de forma agressiva, afirmando que seu veículo não iria ser removido, empurrou um integrante da guarnição e tentou impedir a ação policial. Diante da resistência, foi necessário o uso de spray de pimenta e, posteriormente, de algemas, procedimentos previstos em protocolo, para garantir a segurança dos envolvidos e evitar a fuga.

Durante a ocorrência, um policial militar chegou a sofrer lesão em uma das mãos. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC.

